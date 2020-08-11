ماذا قال نتنياهو عن إنفجار مرفأ بيروت؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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غرّد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عبر صفحته على “تويتر” قائلاً:

“تحدثت هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهنأته على دوره القيادي في الساحة اللبنانية وأُعربت عن استعداد إسرائيل لتقديم مساعدات إنسانية إلى لبنان وأكدت على أنه ينبغي إرسالها كليا بشكل مباشر إلى المواطنين اللبنانيين”.

وأضاف نتانياهو: “قلت إنه من أجل تفادي وقوع مآس مماثلة لانفجار مرفأ بيروت يجب إبعاد المتفجرات والصواريخ التي قام حزب الله بتخزينها عن جميع المناطق المأهولة في لبنان. هذا وأوضحت أنه لو اعتقد حزب الله أنه يستطيع حل الأزمة اللبنانية من خلال خلق أزمة مع إسرائيل فهذا سيكون بمثابة خطأ كبير”.

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