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ماذا قال وزير البيئة عن أزمة النفايات في النبطية؟

منذ 35 دقيقة
ناصر ياسين

ناصر ياسين

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علّق وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر حسابه على منصة “إكس”، على أزمة النفايات في النبطية، كاتبًا: “إعادة تشغيل معمل الفرز في الكفور من قبل اتحاد البلديات واتفاق البلديّات على مطمر صحي للمنطقة بدل المكبات العشوائية المنتشرة في القرى والبلدات، مع تمكين البلديات ماليًا عبر جباية رسم للنفايات الصلبة”.

وأضاف: “تقريبًا 200 ألف ليرة شهريًا للمنازل وصعودًا للمؤسسات التجارية والصناعية”.

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