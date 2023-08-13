ماذا قال وزير البيئة عن أزمة النفايات في النبطية؟

علّق وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر حسابه على منصة “إكس”، على أزمة النفايات في النبطية، كاتبًا: “إعادة تشغيل معمل الفرز في الكفور من قبل اتحاد البلديات واتفاق البلديّات على مطمر صحي للمنطقة بدل المكبات العشوائية المنتشرة في القرى والبلدات، مع تمكين البلديات ماليًا عبر جباية رسم للنفايات الصلبة”.

وأضاف: “تقريبًا 200 ألف ليرة شهريًا للمنازل وصعودًا للمؤسسات التجارية والصناعية”.

إعادة تشغيل معمل الفرز في الكفور من قبل اتحاد البلديات واتفاق البلديّات على مطمر صحي للمنطقة بدل المكبات العشوائية المنتشرة في القرى والبلدات، مع تمكين البلديات ماليا عبر جباية رسم للنفايات الصلبة (تقريبا ٢٠٠ الف ليرة شهريا للمنازل وصعودا للمؤسسات التجارية والصناعية ..) pic.twitter.com/9VyjKBMwXn — Nasser Yassin (@nasseryassin) August 13, 2023