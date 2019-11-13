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ماذا قرر حاكم مصرف لبنان بشأن الشيكات المرتجعة؟

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اتخذ حاكم مصرف لبنان قراراً مهما تناول قضية الشيكات المرتجعة التي أثيرت أخيرا.

وصدر عن مصرف لبنان البيان الاتي:

“إن حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف، سيما المادة ١٧٤ منه، وبناءً على القرار الاساسي رقم ٦٠٦٠ تاريخ 25 تشرين الثاني 1995 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء،

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وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ إستمرارية المرفق العام يـقـرر مـا يـأتـي:

المادة 1: لا تدخل الفترة الممتدة من تاريخ 15 تشرين الاول 2019 لغاية تاريخ 15 تشرين الثاني 2019، ضمناً في احتساب مهلة الـ15 يوماً الممنوحة لتسوية وضع الشيكات المرتجعة المحددة في البند أ. من المادة 3 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء المرفق بالقرار الاساسي رقم 6060  تاريخ 25 تشرين الثاني 1995.

المادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.​

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