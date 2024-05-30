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ماذا كشفت أمن الدولة في النبطية عن "النّسكافيه المغشوش"؟

منذ 4 دقائق
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أفادت مديرية أمن الدولة في بيان، أنه “في سياق متّصل بعمليّة اكتشاف معملٍ في النبطيّة يزوّر مغلّفات للنّسكافيه تحتوي على السكّر الأسمر كانت قد نُشرت مقاطع مصوّرة عنها عبر وسائل التواصل الإجتماعيّ، قامت دوريّة من أمن الدولة في النبطيّة ليل أمس، بإقفال معمل في الزراريّة، في داخله 1330 صندوق من النّسكافيه وكلّ الآلات المستعملة في التصنيع، بالإضافة إلى مستودع في بلدة انصار، يحتوي على كلّ الموادّ الأوّليّة المستعملة في عمليّات التصنيع والغشّ، وتمّ ختمهما بالشمع الأحمر.

في التفاصيل، وبعد توقيف (ه. ق) و (ع. ح.) و (ع. ح.) و (م. ع.) بإشارةٍ من القضاء، أنكروا في بداية التحقيق أيّ علاقة لهم بالموضوع، كما أنكروا وجود أيّ مستودعات أخرى تابعة للمعمل، لكنّهم في ساعاتٍ متأخّرة من ليل أمس، عادوا واعترفوا بوجود الآلات المصنّعة في معمل في الزراريّة وبوجود مستودع في بلدة انصار، ويُتَابع التحقيق معهم تحت إشراف القضاء المختصّ”.

في حين، وردت شكاوى عديدة من مواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُفيد بتغيّر في مذاق “النسكافيه 3in1” ولونه، في عدد من المحالّ التجارية والمقاهي و”الإكسبرس”، ما دفع صفحة “وينيّه الدولة” لنشر فيديو يوثّق حقيقة التزوير، ويشرح الفوارق ما بين ظرف الـ”نسكافيه” الأصلي والمزوّر.

 

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