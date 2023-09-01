ماذا كشف بو صعب عن موقف باسيل من "حوار برّي"؟

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب الياس بو صعب وبحث معه في المستجدات السياسية وفي شؤون تشريعية.

وتحدث بو صعب، فقال إن النقاش تطرق إلى زيارة آموس هوكشتاين، و”المبادرة التي أطلقها الرئيس بري أمس والتي هي تكرار لدعوته منذ فترة طويلة للحوار، وخلال الزيارات التي قمت بها خلال الفترة الماضية لعدد من الافرقاء والكتل النيابية تقريبا 90 في المائة كانوا مع الحوار الذي يعطي نتيجة”.

أضاف: “اليوم هذه الدعوة بكل صراحة أتت لتقول إنها مع حوار لفترة 7 أيام ومن بعدها يمكننا القول إننا سنذهب إلى جلسات مفتوحة ومتكررة والذي كان هو مطلب العدد الأكبر من النواب المعارضين الذين كانوا يقولون لماذا لا تبقى الجلسات قائمة. حسنًا اليوم في هذه الدعوة تقول جلسة حوار إذا تمت تحت قبة البرلمان، لأن السيادة اللبنانية تحتم علينا أن نتحاور مع بعضنا البعض في المجلس النيابي. وإذا تمت هذه الجلسة في المجلس وإذا كنا نعرف سلفًا أننا في نهاية الـ 7 أيام سنذهب إلى جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، معناها أن هناك أملا في شهر أيلول أن يكون لنا رئيس للجمهورية”.

تابع بو صعب: “البعض بدأ يعطي إشارات إيجابية تجاه هذه المبادرة ويرى أنها تلبي المطلب الذي يوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أيلول. والبعض من الزملاء النواب وربما ليست مواقف رسمية من الكتل الأساسية يصرحون وينتقدون المبادرة. سؤالي لهم ما هو البديل؟ من عنده حل بديل للتفاهم بين بعضنا البعض لانتخاب رئيس للجمهورية فليعطنا البديل كي نناقشه مع الرئيس بري ونقول له هناك بديل عن الحوار والتفاهم مع بعضنا البعض. كانوا يقولون البديل هو الدخول إلى جلسات متتالية وها هي المبادرة تقول ندخل إلى جلسات متتالية لكن فلنتفق، لأنّه على مدى 12 جلسة لم نستطع التفاهم على رئيس، اليوم لعله وخلال جلسة الـ 7 ايام التي سوف نجلس فيها مع بعضنا البعض نقدر خلالها أن نتوصل إلى قواسم مشتركة ونذهب إما باسم أو اسمين أو ثلاثة ونذهب إلى جلسات متكررة لانتخاب رئيس للجمهورية”.

وعن موقف تكتل “لبنان القوي” وبعض الكتل، قال بو صعب: “هناك بعض الزملاء النواب وجزء كبير من النواب المستقلين حصل تواصل معهم بين الامس واليوم. ويمكنني أن أقول إنهم متحمسون لهذه الخطوة ويرون أنها تلبي المطلب الذي كانوا يدعون إليه طوال الوقت”.

وختم بو صعب: “الحل أو الفرصة الأخيرة التي تعطى اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية في شهر أيلول أو في هذه السنة جيدة. وآمل من الجميع مراجعة مواقفه وموقف تكتل “لبنان القوي” و”التيار الوطني الحر” إيجابي. وهذه الإيجابية عبّر عنها النائب جبران باسيل أمس، أن ما طُرح هو ما كنا نطالب به وبالتالي يمكن أن يحصل تشاور بين كافة القوى التي تقاطعت في الماضي على مرشح وإن شاء الله الأغلبية منهم توافق على هكذا حوار. هذه الإيجابية هي التي تبني. من دون حوار وتشاور وتفاهم بين بعضنا البعض فليقولوا لي كيف يمكن أن نصل لرئيس للجمهورية أيا يكن رئيس الجمهورية”.

إلى ذلك، استقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق، في حضور السفير الإيراني في بيروت السيد مجتبى أماني، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.