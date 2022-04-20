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ماذا كشف نقيب الصيادين عن السمكة المنتفخة؟

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2022 12:18 صباحًا
نقيب الصيادين في صيدا "نزيه سنبل"

نقيب الصيادين في صيدا "نزيه سنبل"

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كشف نقيب الصيادين في صيدا “نزيه سنبل” في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال ان السمكة المنتفخة هي مميزة عن باقي الاسماك، مؤكدا انها لا تحتوي على “السم”، الا ان نسبة “اليود” فيها عالية لا يتحملها الانسان، مشيرا الى ان تنظيف وطهي هذا النوع من الاسماك له عملية خاصة وعلمية.

وقال سنبل ان هناك الكثير من الاشخاص يأكلون هذه السمكة بعد ازالة الكبد والمرارة منها وتنظيفها بشكل جيد جدا.

واشار في حديثه لموقعنا الى انهم كصيادين يرمون السمكة المنتفخة في حال اصطادوها ولا يبيعونها الى الناس، لان اسمها يشكل خطرا. وافاد بأن هذا النوع من الاسماك “بذرته” كثيرة، لذلك يفضل بعد اصطيادها تركها تموت في المركب ومن ثم رميها في البحر.

هذا ولفت سنبل الى ان طاولة المزاد هي من تفرض ارتفاعا في اسعار السمك، مؤكدا ان سعر الدولار أثّر ايضا على اسعار السمك في لبنان، حيث ان كل أدوات الصيد اصبحت بالدولار.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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