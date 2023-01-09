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ماذا كشف وزير المال لصوت بيروت انترناشونال حول انعقاد جلسة الحكومة؟

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 9 - يناير - 2023 3:28 مساءً
وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل

وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل

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كشف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل عن وجود نية جدية لإيجاد حلول لأزمة الكهرباء في لبنان، أمام مجلس الوزراء.

وأشار الخليل في تصريح لصوت بيروت إنترناشونال، إلى أن ضرورة التركيز على الأشياء الضرورية التي تتواجد في أي مشروع، من كلفة إلى مصادر أموال إلى دفع.

وتمنى وزير المال ان يبدي الجميع تجاوباً في الخصوص، مؤكداً وجود مساعي للوصول إلى توافق بين الأطراف جميعها.

وعن إمكانية انعقاد جلسة لحكومة تصريف الأعمال، لفت الخليل إلى وجود جهود مبذولة لعقدها.

وأكد الوزير أنه وفقاً للشروط التي طرحها فممن الممكن أن يتم الموافقة على المبلغ المخصص لمسألة حل ملف الكهرباء.

في سياق متصل صرح وزير الاشغال علي حمية أن تفاؤله أن الأمور تسير نحو الأفضل.

 

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