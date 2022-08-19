ماذا كشف اللواء إبراهيم عن توقيف حفيد شقيق صدام حسين؟

تعقيباً على حادثة توقيف الأمن العام اللبناني للمطلوب عبدالله ياسر سبعاوي (حفيد سبعاوي شقيق صدّام حسين) المتهم بجريمة سبايكر في تكريت، قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم للعراقية الإخبارية: “المديرية العامة للأمن العام اللبناني تمكنت من توقيف المطلوب للقضاء العراقي (عبد الله ياسر سبعاوي الحسن) بسبب اتهامه القيام بعمليات إجرامية راح ضحيتها آلاف الأبرياء، وذلك بناء على مذكرة انتربول دولية نفذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة، ونحن نعمل تحت سقف القانون الدولي والقضاء ومذكرات تبادل واسترداد المطلوبين بين الدول، لاسيما ودولة شقيقة مثل العراق، ونحن بدورنا نرفض أي إفلات من العقاب ومع تطبيق القانون دون أي تدخلات وضغوطات، وهذا واجبنا تجاه أهلنا في العراق”.
وكان أثار تسجيل صوتي انتشر بين العراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حول اعتقال أحد أفراد عائلة الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، بلبلة في لبنان.
فقد ناشد سعد سبعاوي إبراهيم الحسن، ابن شقيق صدام حسين، في الفيديو المذكور، المنظمات العربية والدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان، بالتدخل لمعرفة مصير ابن شقيقه، عبد الله ياسر السبعاوي المُعتقل لدى السلطات الأمنية في لبنان منذ حزيران الماضي بتهم ”كيدية”، على حدّ قوله.