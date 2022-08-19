ماذا كشف اللواء إبراهيم عن توقيف حفيد شقيق صدام حسين؟

تعقيباً على حادثة توقيف الأمن العام اللبناني للمطلوب عبدالله ياسر سبعاوي (حفيد سبعاوي شقيق صدّام حسين) المتهم بجريمة سبايكر ‏في تكريت، قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم للعراقية الإخبارية: “المديرية العامة للأمن العام اللبناني تمكنت من ‏توقيف المطلوب للقضاء العراقي (عبد الله ياسر سبعاوي الحسن) بسبب اتهامه القيام بعمليات إجرامية راح ضحيتها آلاف الأبرياء، ‏وذلك بناء على مذكرة انتربول دولية نفذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة، ونحن نعمل تحت سقف القانون الدولي والقضاء ‏ومذكرات تبادل واسترداد المطلوبين بين الدول، لاسيما ودولة شقيقة مثل العراق، ونحن بدورنا نرفض أي إفلات من العقاب ومع ‏تطبيق القانون دون أي تدخلات وضغوطات، وهذا واجبنا تجاه أهلنا في العراق”.‏

وكان أثار تسجيل صوتي انتشر بين العراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حول اعتقال أحد أفراد عائلة ‏الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، بلبلة في لبنان.‏

فقد ناشد سعد سبعاوي إبراهيم الحسن، ابن شقيق صدام حسين، في الفيديو المذكور، المنظمات العربية والدولية التي تُعنى بحقوق ‏الإنسان، بالتدخل لمعرفة مصير ابن شقيقه، عبد الله ياسر السبعاوي المُعتقل لدى السلطات الأمنية في لبنان منذ حزيران الماضي بتهم ‏‏”كيدية”، على حدّ قوله.‏