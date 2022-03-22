ماذا يحدث في أوجيرو.. إساءة وسحسوح ثم عقاب!

اعتذرت هيئة أوجيرو عن الإساءة التي وردت عبر حسابها على تويتر، رداً على شكاوى من بعض المواطنين تتعلق بسوء خدمة الإنترنت.

وغردت الهيئة عبر “تويتر” قائلة:

“بعد السحسوح”.. نعتذر والخطأ لن يتكرر.. لم نتقصد الإساءة لكن فريق الـDSU الشبابي الذي تميّز خلال السنوات الماضية بمقاربة جديدة ومبتكرة غير خشبية في التواصل مع اللبنانيين أخطأ أحد أفراده.. غلطة الشاطر بألف ولكم منا إذاً ألف إعتذار”.

"بعد السحسوح" 🙈 نعتذر والخطأ لن يتكرر.. لم نتقصد الإساءة لكن فريق الDSU الشبابي الذي تميّز خلال السنوات الماضية بمقاربة جديدة ومبتكرة غير خشبية في التواصل مع اللبنانيين أخطأ أحد أفراده.. غلطة الشاطر بألف ولكم منا إذاً ألف إعتذار 🙏🏻 — ogero (@OgeroTelecom) March 22, 2022

وكانت شابة لبنانية غردت عبر حسابها على “تويتر” مؤخراً معربة عن استيائها من حالة الانترنت التعيسة، وقالت: “انترنت أوجيرو هاليومين كتير متعوب عليه”.

وهنا، رد أحد الناشطين ويدعى سامر على التغريدة، مؤيداً ما قالته الشابة، فقال: “حاقعد عالراوتر بعد شوي وما عم يلقط… عنا امتحانات يا كبير”.

حتى هنا كان السيناريو طبيعياً جدا، بسبب الظروف التي يمر بها قطاع الاتصالات في لبنان، ولكن المفاجأة كانت في رد مسيء صدر من حساب أوجيرو على المغرد “سامر”ّ.

حيث رد الموظف المولج بإدارة الحساب على سامر بطريقة ساخرة وتتضمّن إيحاءات غير أخلاقية من خلال قوله: “مرحبا سامر، القعدة على الراوتر لا ينصح بها خاصة إذا الراوتر إلي عندك إلها آنتينات.. يُرجى التواصل معنا عبر الخاص لمساعدتك وتقديم حلول أقل ألماً”.

وأثار هذا التعليق استياء عدد من المتابعين قبل أن يتم حذفه، ووعد مدير عام هيئة “أوجيرو” عماد كريدية بمعاقبة الموظف.