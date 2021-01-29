ماذا يحصل في بعلبك.. وقوع عدة جرحى خلال إطلاق نار!

أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة من نوع جيب رباعية الدفع، على اطلاق النار باتجاه كل من “أ. م” ، “ي. م” و “ص. ط” في بعلبك، ما أدى إلى إصابتهم بعدّة طلقات نقلوا على أثرها إلى مستشفى الريان للمعالجة.

وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.

ومساء اليوم وقعت حادثة سلب مسلح أيضاً، حيث أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة من كيا بيكانتو لون اسود على سلب الدكتور ح. ق. سيارته من نوع رانج سبورت ومبلغ حوالي 3500 دولار أمريكي في محلة عمشكي في بعلبك، وفروا إلى جهة مجهولة، حسبما افادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.