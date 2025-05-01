ماذا يحمل المنخفض الجوي القادم من تركيا إلى لبنان؟

يسيطر منخفض جوّي متوسّط الفعالية متمركز جنوب تركيا على لبنان، يؤدي إلى طقس متقلّب وممطر أحيانًا حتى نهاية الأسبوع.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم إجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها لشهر أيار، مترافقة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة كما يتوقع ان تتساقط امطار متفرقة في الفترة الصباحية خاصة في المناطق الشمالية. تنحسر الأمطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر و يتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا و يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.

الجمعة:

غائم جزئياً الى غائم احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية مع إحتمال تساقط أمطار في المناطق الشمالية و الداخلية صباحا كما يتوقع حدوث برق و رعد ببرق ورعد. تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر و يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

السبت:

غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال وارتفاعها في الداخل مع احتمال تساقط امطار في المناطق الجنوبية و الشمالية. يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من فترة بعد الظهر حيث يتحول الطقس الى غائم جزئيًا يستمر تكون الضباب على الجبال.

الأحد:

غائم جزئياً الى غائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال ودون تعديل في الداخل مع احتمال تساقط امطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية و يتوقع حدوث برق و رعد. تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.