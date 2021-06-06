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ماذا يقول الوزير طلال الحواط حول الأزمة المرتقبة في قطاع الاتصالات؟

7 - يونيو - 2021
طلال حواط

طلال حواط

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طمأن وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​طلال حواط​، في حديث تلفزيوني، اللبنانيين بأن ​قطاع الإتصالات​ ليس ذاهباً إلى أزمة أو إنقطاع، موضحاً أنه “بحال عدم توفر ​الفيول​ ​الإنترنت​ سيتوقف، لكن نحن لسنا بهذه المرحلة ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​ريمون غجر​ يؤمن الفيول المطلوب”.

وأكد حواط أنه طالما أن ​مصرف لبنان​ يؤمن الإعتمادات من ناحية الفيول ليس هناك من أزمة، ولفت إلى أن المولدات الموجودة هي لتأمين ما بين 6 أو 8 ساعات في اليوم، موضحاً أنها تستعمل اليوم ما بين 20 و21 ساعة، لافتاً إلى أنه عندما تحصل أعطال يتم إصلاحها وهناك مناقصة لوضع مولدات جديدة في الخدمة.

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