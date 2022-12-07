ماذا يُخبّئ طقس الأيام المقبلة؟

توقّعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للدفاع المدني أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتوقّع هطول أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية صباحاً، على أن تنحسر تدريجياً خلال النهار.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: كتل هوائية باردة نسبياً تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس متقلب وممطر أحياناً حتى صباح الخميس، حيث يستقر تدريجياً وترتفع درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول من 13 الى 21 درجة.

– الطقس المتوقع:

اليوم: غائم جزئياً مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وضباب كثيف أحياناً على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة جنوباً وشمالاً مع احتمال حدوث برق ورعد، ويتوقع تساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2100 متر.

الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتوقّع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية صباحاً، على أن تنحسر تدريجياً خلال النهار.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتحوّل ليلاً الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة.

السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 22 درجة، فوق الجبال من 7 الى 16 درجة، في الداخل من 7 الى 16 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

– الانقشاع: متوسط إجمالاً على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 في المئة.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح المياه: 22 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,29، ساعة الغروب: 16,29.