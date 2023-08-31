الخميس 15 صفر 1445 ﻫ - 31 أغسطس 2023 |
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ماذا يُخبّئ طقس بداية أيلول؟

منذ ساعة واحدة
طقس - تعبيرية

طقس - تعبيرية

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يسيطر طقس صيفي معتاد على لبنان مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة اليوم، لتعود وتنخفض قليلًا غدًا وبعد غد، فيما يستمر تشكّل السحب والضباب جبلًا من وقت إلى آخر.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الخميس: مشمس مع تشكل السحب والضباب جبلًا، الحرارة تتراوح بين ٢٥ و٣٣ درجة ساحلًا، بين ١٦ و٣٥ درجة بقاعًا، وبين ١٧ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر. الرياح شرقية ليلًا، جنوبية غربية نهارًا معتدلة أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالًا.

الجمعة: الطقس مشمس مع تشكل السحب والضباب على الجبال ودرجات الحرارة تتراوح بين ٢٥ و٣٢ درجة ساحلًا، بين ١٦ و٣٥ درجة بقاعًا، وبين ١٧ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً، جنوبية غربية نهارا، ضعيفة إجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س وتنشط في الداخل وشمالاً.

السبت: الطقس مشمس مع تشكل السحب والضباب على الجبال ودرجات الحرارة تنخفض قليلًا وتتراوح بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلًا، بين ١٦ و٣٤ درجة بقاعًا، وبين ١٧ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً، جنوبية غربية نهارًا، ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س وتنشط في الداخل وشمالاً.

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