ماذا كشف الرئيس عون حول جديد العلاقة مع “حزب الله”؟!

أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأييده “الدعوة الى عقد جلسة للحكومة ولو تمت مقاطعتها”، مضيفاً: “لا يمكن الابقاء على التعطيل لأنّ هناك اموراً تحتاج الى البت بها والتفاهم قائم بشكل تام مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهناك أمور يجب ان تُقال بين الاصدقاء في العلاقة مع حزب الله”.

وقال خلال استقباله وفد نقابة المحررين: “لم نمد يدينا الى المال العام وما من أحد يستطيع مد يده الى الخزينة الاّ من يحكمها ومن يحميها”.

وتابع: “ومضى على المتحاورين في لبنان 30 سنة وهم يتحاورون من دون نتيجة ويجب تغيير المتحاورين ولو كنت انا من بينهم”.

وأضاف: “بعد هذه الاحداث آمل نهاية حقبة معيّنة تخطى عمرها الـ30 سنة والانتخابات ستحصل وغيّرتُ تاريخ اجرائها لتحصل في ايار 2022 وسنتفق على ذلك”.

وسأل عون: “هل تسليم الأموال الى الشعب مباشرة من دون المرور بالدولة هو لتمويل الانتخابات النيابية وإيصال من ليس لديه تجربة الى الندوة البرلمانية؟”.