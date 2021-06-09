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ماراتون تلقيح ضد "كورونا" السبت والأحد المقبلين في مستشفى جزين

9 - يونيو - 2021
مستشفى جزين الحكومي

مستشفى جزين الحكومي

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أعلن مدير “مستشفى جزين الحكومي” الدكتور شربل مسعد، وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة، انطلاق ماراتون التلقيح ضد فيروس كورونا (نوعية اللقاح pfizer) يومي السبت 12/6/2021 والاحد 13/6/2021. ابتداء من الساعة 00:8 صباحا ولغاية الـ 00:6 مساء.

الفئة العمرية المستهدفة: 55 سنه وما فوق. وأقل من 55 سنة لذوي الاحتياجات الخاصة على ان يصطحبوا معهم بطاقة الشؤون الإجتماعية الخاصة بهم.

توازياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، “تنظيم ماراتون فايزر الثالث، وفق خطة اللجنة التنفيذية للقاح لعمر 55 عاما وما فوق، إضافة إلى ذوي الحاجات الخاصة، وذلك السبت والأحد المقبلين في كل المحافظات اللبنانية من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء”.

وأوضحت أنها “ستعمد الى تقريب المواعيد المحددة في وقت سابق لذوي الحاجات الخاصة ليومي السبت والاحد وستكون مراكز الاقتراع مفتوحة لهم لتسريع تمنيعهم، مع التشديد على أهمية التسجيل المسبق على المنصة لغير المسجلين منهم حتى الآن حرصا على تفادي الازدحام وتمنيع أكبر نسبة معينة من الأشخاص، وتنطبق ضرورة التسجيل المسبق على كامل الفئة المستهدفة المذكورة أعلاه”.

وأكدت الوزارة “التزامها وسعيها اليومي لتحقيق التمنيع المجتمعي في أقرب فرصة ممكنة سواء من خلال مبادرة الماراتون الأسبوعي أم من خلال تكثيف المواعيد عبر المنصة. وفي هذا السياق، يفتتح وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن يوم غد مركز ميغا سنتر الأكبر للتلقيح في لبنان بإدارة الصليب الاحمر في سيتي مول – الدورة”.

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