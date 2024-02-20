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مارك ضو: الحكومة تتمادى بإجراءاتها الظالمة في حقّ القطاع العام

منذ ساعتين
النائب مارك ضو

النائب مارك ضو

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كتب النائب مارك ضو على منصة “اكس”:

“تتمادى الحكومة بإجراءاتها الظالمة في حق القطاع العام بعدم إيجاد حل لمشكلة الرواتب، في المقابل يتم تقديم وعود بصرف علاوات ومكافآت لقطاعات دون أخرى. يجب العمل على تفعيل القطاع العام وتأمين حياة كريمة للفاعلين بينهم لكي يقوموا بخدمة المواطنين وإعادة الدولة إلى الإنتاجية، وبخاصة عبر إعادة هيكلة للقطاع العام. ندعو الحكومة بشكل عاجل لإنجاز مرسوم الزيادات بشكل عادل ومتوازن ينصف موظفي القطاع العام بما يعزز صمود الادارة العامة، وينصف كذلك المتقاعدين وإقراره في جلسة الحكومة نهار الجمعة المقبل. كل الدعم للمتقاعدين والموظفين الحاليين في القطاع العام في مطالبهم المحقة التي نقف معهم للضغط لإقرارها في أقرب وقت.”

 

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