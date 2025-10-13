مارك ضو: انتهى كابوس غزة.. وترامب فعلها!

في تعليقٍ لافت على منصة “إكس”، عبّر النائب مارك ضو عن مشاعره عقب الإعلان عن وقف الإبادة في غزة، قائلاً: “انتهاء الكابوس، الإبادة في غزة. إنه شعور ارتياح لا يوصف مع خشية من عودتها وغدر نتنياهو. فعلها ترامب، أتمنى أن ينجز الاتفاق كله.”

ضو، المعروف بمواقفه الصريحة، لم يُخفِ مزيج المشاعر الذي يعيشه اللبنانيون والعالم بعد وقف النزيف في القطاع، فبين الارتياح الكبير لوقف الدمار والخوف من انتكاسةٍ جديدة، جاء تصريحه ليعكس حال الترقب والقلق من المستقبل السياسي والأمني في المنطقة.

ويبدو أن الإشادة الضمنية بدور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في التوصل إلى الاتفاق أثارت اهتمام المتابعين، خصوصاً أن ضو نادراً ما يعلّق بهذا الوضوح على التطورات الدولية، ما جعل منشوره يتصدّر تفاعلات واسعة على المنصة.