الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 29 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مارك ضو: تكتل التغيير دخل في كوما

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2022 11:54 مساءً
النائب مارك ضو

النائب مارك ضو

A A A
طباعة المقال

قال النائب في تكتل التغيير مارك ضو: “هناك رأي عام كبير انتخبنا ومن حقه ان يعرف ماذا يجري داخل التكتل”.

وفي حديث ضمن برنامج عشرين 30 عبرlbci لفت ضو الى ان التجربة بمكوناتها الحقيقية ضخمة، والتوقعات على قدر النجاح الذي حققته بالإنتخابات النيابية، وهذا الإنتصار بحضوره السياسي يجب أن يترافق مع قدرة على الحكم نفتقدها.

وعن بقائه في التكتل قال: “انا مقتنع انه مهما كان هناك من اختلاف بين النواب الـ13 فاننا نبقى اقرب الى بعضنا البعض من الموجودين في المجلس ونحن نمثل الحالة التي انتخبتنا.

اضاف: “ما اخدناه من قرارات يعكس عدم قدرتنا على الاتفاق والتكتل دخل في كوما، وعلينا التفكير بالخيارات السياسية.

وتابع: من المؤكد هناك اختلاف بيننا فنحن لسنا حزبا فهناك من قال ان مقاربتنا ان نبتعد عن الكل ونعمل على القطعة وما يحدث ان هناك انقساما داخل المجلس وهناك اناس مقاربتها ثورية اي “كلنا يعني كلنا” وانا مع هذا الشعار في المحاسبة ونستطيع غدا النزول الى البرلمان للوقوف الى جانب المودعين وعلينا ليس فقط القول بل الفعل.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الاتصالات السابق جمال الجراح
    بيان من الجراح حول نقل مونديال 2018
    الكوليرا
    لا إصابات جديدة أو وفيات بالكوليرا في لبنان
    وزير الدفاع موريس سليم
    وفد من الكونغرس الأميركي يزور وزير الدفاع بحضور شيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أحد مشجعي المنتخب السعودي خلال نقاش حاد مع مراسل إسرائيلي
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالفيديو.. كلمات نارية لمشجع سعودي في وجه مراسل إسرائيلي
    نادين نسيب نجيم
    فيديو نادين نجيم يثير الجدل.. والاخيرة ترد: هيدا خطيبي و انا حرة بحياتي
    دول الاتحاد الأوروبي تسهل التنقل لحاملي جوازات سفر الدول الأعضاء في الاتحاد
    للباحثين عن جنسية أوروبية.. دولة كبيرة تمنح تسهيلات جديدة!