مارك ضو: تكتل التغيير دخل في كوما

قال النائب في تكتل التغيير مارك ضو: “هناك رأي عام كبير انتخبنا ومن حقه ان يعرف ماذا يجري داخل التكتل”.

وفي حديث ضمن برنامج عشرين 30 عبرlbci لفت ضو الى ان التجربة بمكوناتها الحقيقية ضخمة، والتوقعات على قدر النجاح الذي حققته بالإنتخابات النيابية، وهذا الإنتصار بحضوره السياسي يجب أن يترافق مع قدرة على الحكم نفتقدها.

وعن بقائه في التكتل قال: “انا مقتنع انه مهما كان هناك من اختلاف بين النواب الـ13 فاننا نبقى اقرب الى بعضنا البعض من الموجودين في المجلس ونحن نمثل الحالة التي انتخبتنا.

اضاف: “ما اخدناه من قرارات يعكس عدم قدرتنا على الاتفاق والتكتل دخل في كوما، وعلينا التفكير بالخيارات السياسية.

وتابع: من المؤكد هناك اختلاف بيننا فنحن لسنا حزبا فهناك من قال ان مقاربتنا ان نبتعد عن الكل ونعمل على القطعة وما يحدث ان هناك انقساما داخل المجلس وهناك اناس مقاربتها ثورية اي “كلنا يعني كلنا” وانا مع هذا الشعار في المحاسبة ونستطيع غدا النزول الى البرلمان للوقوف الى جانب المودعين وعلينا ليس فقط القول بل الفعل.