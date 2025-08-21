الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
مارك ضو: زمن السيادة الكاملة قد حان

منذ 34 دقيقة
مارك ضو

مارك ضو

كتب النائب مارك ضو على حسابه عبر منصة إكس: “بداية مسار حصر السلاح واستعادة كامل السيادة، وأيضا نهاية اتفاق القاهرة وهذا تصحيح لخطأ السلاح الموالي لغير لبنان”، وختم: “زمن السيادة الكاملة قد حان”.

كما ورحب رئيس الحكومة نواف سلام بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني التي بدأت في مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث جرى تسليم دفعة اولى من السلاح ووضعها في عهدة الجيش اللبناني، على ان تستكمل هذه العملية بتسليم دفعات اخرى في الأسابيع المقبلة من مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات”.

