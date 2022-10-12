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مارك ضو عن اتفاق الترسيم: لا ترحيب ولا إنجاز

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 12 - أكتوبر - 2022 8:30 مساءً
مارك ضو

مارك ضو

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أشار النائب “مارك ضو” عبر “تويتر” إلى أنّ “إسرائيل حققت: 1420 كلم شمال الخط 29 اضافية ،كل حقل كاريش وبدء الاستخراج بأسابيع ، 17% من مردود حقل قانا – تطبيع اقتصادي مع لبنان وتشارك مصالح اقتصادية – نشر تفاصيل مع الرأي العام الإسرائيلي – فصل بين البر والبحر ومنطقة أمنية بطوافات – الكنيست تم اطلاعه على الاتفاق”.

في المقابل، لفت ضو إلى أنّ “لبنان خسر: خط 29 ومساحة 1420 كلم من منطقته الاقتصادية ،كل حقوق حقل كاريش – جزء من حقل قانا – لا ربط بين البر والبحر – تطبيع اقتصادي يخدم إسرائيل – وسلاح خارج الدولة يزعم كذبًا أن سلاحه حقّق نتيجة – مجلس نيابي غير مطلع على الاتفاق – إمكانية استخراج نفط بعد سنين”.

وقال: “ما العمل الآن؟ لا ترحيب ولا إنجاز ، لجنة تقصي حقائق للمحاسبة عن المفاوضات منذ 2011 – مساءلة عن مخالفة المادة 52 وتغيب البرلمان عن اتفاقية دولية – العمل لاقرار صندوق سيادي منعًا للمحاصصة والفساد ‏- إعادة تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع النفط والغاز – إنشاء شركة وطنية للنفط والغاز”.

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