مارك ضو: قانون الكابيتال كونترول يجب ألا يقرّ دون ربطه بإعادة هيكلة المصارف

غرّد النائب مارك ضو عبر حسابه على “تويتر”: “إنتهينا من إجتماع اللّجان المشتركة بخصوص قانون كابيتال كونترول. ‏هناك من لا يزال يُدافع عن منع المحاكمات عن المصارف. ومن يحاول تمرير تعديلات تمكّن حاكم المصرف من السيطرة.

هذا القانون يجب ألا يقرّ من دون ربطه بإعادة هيكلة المصارف وقانون إستعادة التعافي المالي”.

انتهينا من اجتماع اللجان المشتركة بخصوص قانون كابيتال كونترول.

هناك من لا يزال يدافع عن منع المحاكمات عن المصارف. ومن يحاول إمرار تعديلات تمكن حاكم المصرف من السيطرة.

هذا القانون يجب أن لا يقر من دون ربطه بإعادة هيكلة المصارف وقانون استعادة العافي المالي.#كابيتال_كونترول — Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) January 16, 2023