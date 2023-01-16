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مارك ضو: قانون الكابيتال كونترول يجب ألا يقرّ دون ربطه بإعادة هيكلة المصارف

منذ ساعة واحدة
النائب مارك ضو

النائب مارك ضو

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غرّد النائب مارك ضو عبر حسابه على “تويتر”: “إنتهينا من إجتماع اللّجان المشتركة بخصوص قانون كابيتال كونترول. ‏هناك من لا يزال يُدافع عن منع المحاكمات عن المصارف. ومن يحاول تمرير تعديلات تمكّن حاكم المصرف من السيطرة.

هذا القانون يجب ألا يقرّ من دون ربطه بإعادة هيكلة المصارف وقانون إستعادة التعافي المالي”.

 

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