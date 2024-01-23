مارك ضو: لا تراهنوا على ذاكرة اللبنانيين لطيّ قضيّة المرفأ

أشار النائب مارك ضو إلى أننا “نقف مع أهالي ضحايا ‎تفجير مرفأ بيروت في سعيهم للوصول إلى الحقيقة، ونطالب معًا بوقف التدخلات السياسية في القضاء”.

أضاف ضو في منشور عبر منصة “إكس”، قائلًا: “أتركوا العدالة تأخذ مجراها الطبيعي، ولا تراهنوا على ذاكرة اللبنانيين كي تصبح القضية طيّ النسيان! العدالة لا بد أن تنتصر”.

▫️نقف مع أهالي ضحايا #تفجير_مرفأ_بيروت في سعيهم للوصول إلى الحقيقة ونطالب معاً بوقف التدخلات السياسية في القضاء. أتركوا العدالة تأخذ مجراها الطبيعي، ولا تراهنوا على ذاكرة اللبنانيين كي تصبح القضية طيّ النسيان!

العدالة لا بد ان تنتصر pic.twitter.com/LbiBVMVFTx — Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) January 23, 2024

يأتي ذلك في وقت نفّذ أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت اعتصامًا أمام قصر العدل في بيروت في تمام الساعة 11 قبل ظهر اليوم، وذلك احتجاجًا على قرار المحامي العام التمييزي، القاضي صبوح سليمان بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس، التي أصدرها القاضي طارق البيطار في 16 أيلول العام 2021، بعد تغيب المستدعى عن جلسة استجوابه ورفضه المثول أمام البيطار.

وتقدّم وكلاء الدّفاع عن أهالي الضحايا بطلب أمام محكمة التمييز لرد المحامي التمييزي القاضي صبوح سليمان لإصداره قرارًا بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس في ملف المرفأ، معتبرين أنّ هذه الصلاحية تعود إلى المحقق العدلي طارق البيطار في هذا الملف.