مارك ضو: لا لتسوية مع المعطلين على حساب الدولة

تعليقًا على انسحاب وزراء الثنائي الشيعي والوزير فادي مكي من جلسة مجلس الوزراء، كتب النائب مارك ضو على حسابه عبر منصة إكس: “الميثاقية حجة المعطلين الذين يتسترون خلف الطائفية لتعويض فشلهم السياسي عبر تعطيل الدولة والمؤسسات”.

أضاف: “استمرار المؤسسات رغم التعطيل السياسي بعباءة الطائفية واجب على من في مراكز المسؤولية “.

وتابع: “لا لتسوية مع المعطلين على حساب الدولة والنظام لإرضاء مدعي التكلم باسم الطوائف”.

الذي أعلن الحرب على المكون الشيعي هو فريق سياسي خسر بالحرب والآن يريد إن ينهزم بالسياسة

بدل أخذ اليد الممدودة له من جوزيف عون ونواف سلام ارحموا الناس من مصلحة إيران، وسياسات الانتحار السياسي

