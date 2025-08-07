الخميس 13 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025 |
مارك ضو: لا لتسوية مع المعطلين على حساب الدولة

منذ 26 دقيقة
النائب مارك ضو

تعليقًا على انسحاب وزراء الثنائي الشيعي والوزير فادي مكي من جلسة مجلس الوزراء، كتب النائب مارك ضو على حسابه عبر منصة إكس: “الميثاقية حجة المعطلين الذين يتسترون خلف الطائفية لتعويض فشلهم السياسي عبر تعطيل الدولة والمؤسسات”.

أضاف: “استمرار المؤسسات رغم التعطيل السياسي بعباءة الطائفية واجب على من في مراكز المسؤولية “.

وتابع: “لا لتسوية مع المعطلين على حساب الدولة والنظام لإرضاء مدعي التكلم باسم الطوائف”.

