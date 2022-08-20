مارك ضو: للاستحقاق الرئاسي خطورة تجعل النواب التغييريين يتوحدون

كشف النائب “مارك ضو” أن “خلوة أمس تمحورت بشكل أساسي حول الاستحقاق الرئاسي، وكان الاتفاق على خطوط عريضة للتحضير لمبادرة تضم نقاطًا اساسية”. وقال: “نعمل على طرح مبادرة ترسم اطار أولويات العهد المقبل لننشئ حاضنة سياسية له تعيد دور رئيس الجمهورية كحكم بين الرئاسات”.

وفي مقابلة عبر إذاعة “لبنان الحر”، أشار الى أن “للاستحقاق الرئاسي خطورة ودقة تجعل النواب التغييريين يتوحدون ليكون لديهم صوت واحد”، معتبرًا أن “هناك تطورًا لطريقة مقاربة الأمور لدى النواب التغييرين، فنحن الأقرب في وجهات النظر فيما بيننا ولكن نتمايز في بعض الملفات لأننا لسنا حزبًا حتى في موضوع السلاح، لن نطرح مرشحًا تغييريا من فريقنا فقط، بل سنفتح من خلال مبادرتنا حوارات مع كتل أخرى للتوصل الى نقاط مشتركة”.

من جانب آخر، لفت إلى أن “سلاح الحزب كان له اكثر من تأثير على الوضع اللبناني وهناك مسؤولية مباشرة له في اكثر من ملف، ولكن هناك ضرورة لمقاربة الاصطفافات السياسية ببعدين أساسيين: السيادي والاقتصادي وسأضيف بعدًا ثالثا يعني النواب التغييريين وهو النظام المدني أي الانتهاء من مسألة حقوق الطوائف”، موضحًا أن “النائب أسامة سعد لم يحضر اللقاء لأنه يعتبر أن الحوار يجب الا يكون مفتوحًا كي لا يفهم كاصطفاف سياسي ونتفهمه، اما النائب “عبدالرحمن البزري” فينتظر نتيجة اللقاء لنبلغه بها والدكتور “شربل مسعد” كانت لديه مهمة طبية ولم يستطع الحضور”.

ورأى أن “المحبة المفرطة من الحزب التقدمي الاشتراكي الى حزب الله ستنسحب كما يبدو على الانتخابات الرئاسية، وأولويته اخراج مرشح مناسب لاستمرار التوازنات ضمن المنظومة”.

الى ذلك، شدد على أنه نال نسبة كبيرة من أصوات اللبنانيين المغتربين. وقال: “لا اعتقد انني نلت أصواتا مدروسة من الحزب التقدمي الاشتراكي لأنني كنت الأول في كل قضاء عاليه إلا أن لدي تواصلًا داخل المجلس مع نواب الاشتراكي كما مع كل الكتل، ولكن لا حوار سياسيا معه كحزب”.

وعن توصيف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لرئيس عتيد قال: “أنا شخصيا اتوافق معه بالعناوين العريضة وقريب منه، ولكن من الممكن ان نختلف بآلية إدارة الموضوع”. ولفت إلى أن هناك تواصلا مع حزب القوات اللبنانية في المجلس وهم اجتمعوا في جلستين وناقشوا الملفات، وفي بعض الملفات كاستقلالية القضاء هم على تنسيق باللجنة الفرعية مع النائبين جورج عقيص وجورج عدوان. وقال: “في الأماكن التي هناك مصلحة عامة ننسق طبعا لانهم فاعلون في المجلس”.