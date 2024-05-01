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مارون استنكر التطاول على لويس لحود: يلتهون بضرب قطاعات ناجحة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - مايو - 2024 7:01 مساءً
النائب شربل مارون

النائب شربل مارون

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استنكر النائب شربل مارون، في بيان، “التطاول على المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود من قبل حكومة تصريف الاعمال، بناء على اقتراح وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي يقوم بالتطاول على الاوادم ويريد السيطرة على صلاحيات الوزارات، والذي يكافئه ميقاتي بدلاً من محاسبته”.

واستغرب مارون “التهاء حكومة تصريف الاعمال بضرب قطاعات ناجحة، بدلاً من معالجة حاجات المواطنين”.

وأيد النائب مارون “النداء المحق الذي أطلقه رئيس أساقفة زحلة والبقاع المطران ابراهيم ابراهيم، ويناشد وزير الزراعة عباس الحاج حسن الحفاظ على كرامة المدير العام لحود والحفاظ على صلاحية وزارته ووضع حدّ لتدخل الوزير بوشكيان في ملفات وزارة الزراعة”.

 

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