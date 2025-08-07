مارون الحلو: لإقرار الخطة التطبيقية مع حلول نهاية شهر آب الحالي

صدر عن رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو البيان الآتي:

أكد رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو ، أن قرار مجلس الوزراء المتعلّق بحصرية السلاح بيد الدولة الذي يشكّل قراراً تنفيذياً لإتفاق وقف الأعمال العدائية قد وضع لبنان على خط الحياد عن الصراعات الإقليمية، وأخرجه من آتون المواجهات العسكرية التي دفع لها أثماناً باهظة وأكلافاً بشرية يصعب تضميدها.

وإذ اعتبر الحلو أن اللبنانيين تلقّوا القرار بكثير من الارتياح والأمل بدولتهم واستعادة هيبتها وحضورها، أكد أن العبرة تكمن في في إقرار الخطة التطبيقية مع حلول نهاية شهر آب الحالي، حتى تنتقل الدولة الى التنفيذ فينحصر السلاح المنتشر في لبنان بيد القوى الشرعية الوطنية، في نهاية السنة.

ورأى الحلو أن اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، يشكّل دليلاً على تصويب السلطة لتشوّهات الممارسات السابقة التي أساءت الى المؤسسات وشلّت عملها في مراحل عدة إن من خلال التعطيل، أو عن طريق اعتماد مقاربات بعيدة من مقتضيات الدستور، آملاً في أن تستكمل الحكومة مسار التعافي الاقتصادي والمالي والاجتماعي، مع تأمين متطلبات سيادة الدولة على أراضيها، ليستعيد لبنان ثقة أبنائه به، ويستعيد ثقة العالم بدولته.