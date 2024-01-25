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مارون: لخارطة طريق بشأن ملفات عدّة.. وهذا هو "المخرج الوحيد" رئاسيًا

منذ 21 ثانية
النائب شربل مارون

النائب شربل مارون

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أوضح عضو تكتل “لبنان القوي” النائب شربل مارون، أنّ “تقديم تكتل لبنان القوي مشروع موازنة عامة واشتراطه السير به وإلا مغادرة الجلسة، يأتي اعتراضًا على أداء حكومة تصريف الأعمال وتصرفاتها المدمرة للدستور، وللحدّ من تصرفات الرئيس نجيب ميقاتي التي تدمر العيش المشترك في البلاد”، بحسب تعبيره.

وفي الملف الرئاسي، قال مارون في حديث إلى “صوت كل لبنان”: “إن التيار الوطني الحر، ومنذ ما قبل الشغور في سدة الرئاسة، طالب بالحوار الجدي ثنائيًا أكان أم ثلاثيًا، لأنه المخرج الوحيد، إذ إننا بحاجة أقله لستّ كتل نيابية لإنجاز الاستحقاق”.

وإذ جدد رفض فرض أي مرشح، ختم مارون مشددًا على “أهمية الاتفاق على خارطة طريق تضم حلولًا  لملفات عدة، منها أموال المودعين والنزوح السوري”.

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