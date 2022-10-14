ماريو عون: باسيل شخص متعجرف ولديه قوة في إقناع الرئيس عون

اعتبر النائب السابق ماريو عون أنه من جماعة العماد ميشال عون، ولم أكن يوما من جماعة باسيل. وقال ان النائب جبران باسيل شخص متعالي جدا، ومتعجرف، وبالرغم من الآراء المختلفة داخل التيار الوطني الحر الا ان الكلمة الفاصلة دائما تكون لباسيل.

وأوضح عون في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال وضمن برنامج “مع ديانا” أنه في الاساس لم يكن خصم باسيل، والاخير كان دائما يعتبر أنهم اصدقاء، وذلك بسبب الصداقة القوية جدا مع العماد عون، مضيفا انه مؤخرا حصلت برودة سياسية بينه وبين باسيل من دون معرفة الأسباب، مرجحاً أن يكون سبب هذه البرودة على طريقة إدارة الحزب.

واعتبر ان باسيل لديه قوة في اقناع الرئيس عون، مشددا على انه لا يزال يحب الرئيس عون. ولفت الى ان الرئيس عون يتمتع بصحة جيدة ولديه القدرة على أخذ القرارات.

وفي سياق الحديث، شدد عون على ان مشكلته مع رئيس التيار الوطني الحر وليس مع فخامة رئيس الجمهورية، مضيفا انه يفرّق باسيل عن القاعدة التيارية التي تحب باسيل والحزب.

واعتبر عون ان ما ارتكبه باسيل معه هو خطأ استراتيجي، قائلا انه لن يعتكف العمل السياسي بعد خروجه من التيار.

وقال ان التيار الوطني الحر ليس له فضل بوصوله الى رئاسة نقابة الاطباء، مضيفا انه كان يستحق نجاحه حينها.

وتأسف عون على ان يتعامل من قبل التيار بهذه الطريقة، معتبرا ان ما حصل معه كان فاضحا.

ورأى ان النائب السابق زياد أسود من المناضلين الذين يحسب لهم حساب داخل التيار، والنائب السابق حكمت ديب قد ظلم. وتابع انه يفتخر بصداقته مع العماد عون، والوزير السابق وئام وهاب صديقه في السياسة.

ولفت الى ان لا أحد يتسلم مسؤولية معيّنة من دون رضا باسيل، مضيفا اننا لم نتعوّد ان يتنازل باسيل عن أي شيء داخل التيار.

أمّا فيما يخصّ الانتخابات الرئاسية، قال عون ان حظوظ باسيل باتت قليلة جدا، ومن اهم الاسباب هي العقوبات الامريكية ضده. واوضح ان الرئيس عون على علم بكل ما يحصل في البلد ويقرأ تقارير يومية ولديه قدرة استيعابية كبيرة.

ختاما، اعلن عون ان الرئيس عون هو الرئيس الفخري للتيار الوطني الحر، قائلا انه مقهور على ما يحصل داخل التيار، محملاً باسيل المسؤولية.