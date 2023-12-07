الخميس 23 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 7 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يوهم الناس أنه يؤمّن لهم فرص عمل في ألمانيا عبر "ماسنجر".. إليكم القصة!

منذ 53 دقيقة
ماسنجر

ماسنجر

A A A
طباعة المقال

بناءً على محاضر ادّعاء وردت إلى مفرزة بيت الدّين القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، مقدّمة من ضحايا تعرّضوا لعمليات نصب واحتيال من قبل شخصٍ مجهول الهويّة، عبر تطبيق “ماسنجر”، وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت عناصر المفرزة من تحديد هويّة المشتبه فيه، وتوقيفه بتاريخ 5-12-2023، في بلدة عين وزين الشّوفيّة، ويدعى: س. ف. (من مواليد عام 1989، لبناني)، الذي اعترف أنّه استخدم اسمين وهميّيَن، روي أبو عيّاش أو سام أبو عيّاش، على حساب إلكتروني باسم (SAM SAM)، عبر تطبيق “FACEBOOK”، وأوهم ضحاياه، من خلال عمليات احتياليّة نفّذها، أنّه قادر على تأمين فرص عمل لهم في ألمانيا، أو استثمار أموالهم ومجوهراتهم لديه للكسب وتحقيق أرباح.

وبعد مراجعة هاتفه الخلوي، تبيّن وقوع العديد من الأشخاص ضحيّة أعماله الاحتياليّة.

وعمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورته، بناءً على إشارة القضاء المختص.

وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في بعقلين – الشّوف، أو الاتصال على أحد الرقمَين: 300216-25 أو 300187-25 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.

    المزيد من أخبار لبنان

    صراف
    بيان توضيحي من نقابة الصرافين.. هذا ما جاء فيه!
    وزير البيئة ناصر ياسين في مؤتمر المناخ
    وزير البيئة يواصل لقاءاته خلال مشاركته في مؤتمر المُناخ
    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
    ميقاتي: استهداف الصحافيين يهدف إلى إسكات كل صوت "يفضح العدو"

    الأكثر قراءة

    جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
    تصريحات هامة للخارجية الأمريكية حول القرار 1701 ونشاط حزب الله
    رهينة إسرائيلية أفرجت عنها حركة حماس
    غزة تحت النار
    آخر الصرعات الإسرائيلية.. حماس خدرت الرهائن حتى يبدو سعداء!
    الحدود الجنوبية
    "اتصالات رفيعة المستوى".. ماذا حمل مدير مخابرات دولة أجنبية إلى لبنان؟