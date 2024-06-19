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ماضي يدين الإعتداء على رامي نعيم.. ماذا في التفاصيل؟

منذ 43 دقيقة
رئيس حركة "الخيار الآخر" الفراد ماضي

رئيس حركة "الخيار الآخر" الفراد ماضي

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صدر عن رئيس حركة “الخيار الآخر” المهندس ألفراد ماضي البيان التالي:

“قبل أن تفكر بالتحرر من الآخرين تحرر من نفسك”
مشهد مؤلم رؤية التعدي في وضح النهار وفي مكان عام على الصحافي رامي نعيم فقط لأنه يمارس حقه بالتعبير عن رأيه الحر وخاصة المعارض لحزب الله وللاحتلال الإيراني.
إننا إذ نستنكر وندين بشدة هكذا أعمال خارجة عن نطاق احترام رأي ووجود الآخر والتعدي على الحرية، واستعمال الترهيب والتهديد لفرض الرأي والإجهاز على ما تبقى من أصوات تنطق بالحقيقة، التي شكلت عنوانا لوطن اسمه لبنان، نعلن تضامننا مع الصحافي رامي نعيم ومع الكلمة الحرة وكل فعل حرية تعبير بوجه ما يحصل من قبل حزب الله الذي يسيطر على بلدنا ويرهب أهله جسديا وفكريا ويتحكم بأمنه وأمانه.
وبدل أن يعلن حزب الله أنه يريد تحرير غزة أو إعادة الحرية لفلسطين فليتحرر هو أولاً من الرفض للرأي الأخر والخوف من حرية ووجود الآخرين، بعدها يجوز له التكلم عن تحرير كل شعوب وأراضي العالم!!!”.

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