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ماغرو للبنانيّين: التزام فرنسا إلى جانبكم كان وسيبقى ثابتًا

منذ 42 دقيقة
هيرفيه ماغرو

هيرفيه ماغرو

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عايد السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو لبنان واللبنانيين في ذكرى الاستقلال.

ماغرو كتب عبر منصة “إكس”: أصدقائي اللبنانيين الأعزاء، لمناسبة الذكرى السنوية الثمانين لاستقلال لبنان، أتقدّم إليكم بأحرّ التمنيات لبلد موحّد، منفتح وذات سيادة، إزاء التحديات التي يواجهها”.

وتابع قائلًا: إن إلتزام فرنسا إلى جانبكم كان وسيبقى ثابتًا، إذ يرتكز على الروابط التاريخية العميقة بين بلدينا.

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