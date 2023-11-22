ماغرو للبنانيّين: التزام فرنسا إلى جانبكم كان وسيبقى ثابتًا

عايد السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو لبنان واللبنانيين في ذكرى الاستقلال.

ماغرو كتب عبر منصة “إكس”: أصدقائي اللبنانيين الأعزاء، لمناسبة الذكرى السنوية الثمانين لاستقلال لبنان، أتقدّم إليكم بأحرّ التمنيات لبلد موحّد، منفتح وذات سيادة، إزاء التحديات التي يواجهها”.

وتابع قائلًا: إن إلتزام فرنسا إلى جانبكم كان وسيبقى ثابتًا، إذ يرتكز على الروابط التاريخية العميقة بين بلدينا.

أصدقائي اللبنانيين الأعزاء، لمناسبة الذكرى السنوية الثمانين لاستقلال لبنان، أتقدّم إليكم بأحرّ التمنيات لبلد موحّد، منفتح وذات سيادة، إزاء التحديات التي يواجهها.

إن إلتزام فرنسا إلى جانبكم كان وسيبقى ثابتاً، إذ يرتكز على الروابط التاريخية العميقة بين بلدينا. https://t.co/YrsU57BfRm — Hervé Magro (@Herve_Magro) November 22, 2023