الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
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مافيا المحروقات تبتزّ المزارعين... لماذا التلاعب بهذه المادة؟

منذ ساعتين
مزارعون - تعبيرية

مزارعون - تعبيرية

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شكا رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي من “مافيا المحروقات المتمثلة بالشركات المستوردة التي تحجم عن بيع المازوت الى المزارعين منذ اسبوع في الوقت الذي يحتاج المزارع هذه المادة التي تهبط اسعارها عالميا انما في لبنان ترتفع بشكل وقح”.

ولفت الترشيشي الى ان “هذه الشركات تعمد الى ابتزاز اللبنانيين والمزارعين وإجبارهم على شراء هذه المادة بأسعار السوق السوداء بما يزيد عن 19 دولارا للصفيحة الواحدة”.

وقال: “هناك تواطؤ واضح المعالم بين جهات رسمية وشركات النفط وهو أمر غير منطقي ومرفوض ومعيب هذا التصرف، فالمزارع وبعد جهد مضن يدفع ما يزيد عن 20 دولارا للصفيحة الواحدة”.

وأشار الترشيشي الى أن “المزارع يفتش ليلا نهار عن المازوت الذي لا يخضع لأي دعم ويباع بأسعار الفريش دولار وغير المدعوم ولا يرتبط بسعر منصة صيرفة وانما بدولار السوق السوداء”.

وسأل: “لماذا هذا التلاعب بهذه المادة ونحن نؤكد بأن الهدف واحد وهو ابتزاز المزارعين واللبنانين وإجبارهم على شرائها بأسعار السوق السوداء من اجل جني المزيد من الارباح”.

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