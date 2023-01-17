الثلاثاء 24 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 17 يناير 2023 |
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ماكرون أجرى اتصالات تتعلق بالاجتماع المخصص للبنان... ماذا في التفاصيل؟

منذ ساعة واحدة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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أفادت معلومات “LBCI” بأنّ “الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى سلسلة اتّصالات تتعلّق بالاجتماع المخصّص للبنان. وفي خصوص هذا الاجتماع، يبدو أنّ موعده اقترب، ويُرجَّح أن يكون الإثنين المقبل، وسيكون عبر تطبيق “زووم”.

وعلمت من مصادر دبلوماسيّة غربيّة، أنّ “الحضور الأميركي سيكون على مستوى مساعدة وزير الخارجيّة الأميركيّة لشؤون الشّرق الأدنى Barbara Leaf، فيما يحضر عن الجانب الفرنسي مديرة دائرة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجيّة الفرنسيّة Anne gueguen، ومستشار الرّئيس الفرنسي لشؤون إفريقيا والشّرق الأوسط Patrick Durrell؛ فيما لم يُعرَف بعد مستوى تمثيل كلّ من السعودية وقطر”.

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