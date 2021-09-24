ماكرون: المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان من دون القيام بالإصلاحات

اكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، ان “المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان من دون القيام بالإصلاحات، وعلى الحكومة اللبنانية العمل على مكافحة الفساد وعليها البدء سريعا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في قصر الإليزيه “نؤكد دعم لبنان وأؤكد أننا مستمرون في ذلك”.

وأشار إلى أن “رئيس الحكومة اللبنانية تعهد بالالتزام بالقيام بالإصلاحات الضرورية”.

وقال: سنتحدث مع رئيس الحكومة اللبناني حول الانتخابات القادمة التي يجب أن تتم بشفافية.