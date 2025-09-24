الأربعاء 2 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 24 سبتمبر 2025 |
ماكرون: خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة

منذ 43 دقيقة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “العمل مع الولايات المتحدة الأميركية في شأن لبنان وثيق وجيد جدا”، وقال: “إن خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة”.

أضاف، في حديث لـ”العربية”: “على إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان، وانسحابها سيسمح للجيش اللبناني بالسيطرة على الحدود”.

وأكّد أنه “يمكن إيجاد آلية للتخلص من مخابئ السلاح وكل ما يهدد لبنان وإسرائيل”.

كما أكد أن فرنسا والولايات المتحدة عملتا معاً على تجديد مهمة قوة “اليونيفيل” الأممية لحفظ السلام في جنوب لبنان.

واشار ماكرون الى أن فرنسا ستنظم مؤتمراً لإعادة إعمار لبنان.

وختم بالقول: “لبنان نموذج للتعدد في المنطقة وهو بلد أكبر من نفسه”.

وأمل ماكرون “أن تتوصل سوريا وإسرائيل إلى اتفاق يحفظ الاستقرار في المنطقة”، وقال: “ننتظر من الرئيس السوري أحمد الشرع معاقبة كل من ارتكب انتهاكات”.

أضاف: “يجب أن تصل المفاوضات بين دمشق وقسد إلى النهاية المرجوة، فسوريا جددت التزامها مكافحة الإرهاب وإعادة اللاجئين، وهذا أولويتنا”.

