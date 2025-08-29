ماكرون رحّب بالتمديد لـ"اليونيفيل": لودريان سيزور لبنان

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فجرا، بتمديد مجلس الأمن الدولي مهمة قوة حفظ السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل) حتى 2027، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من نقاط حدودية لبنانية ما زالت تحتلها، بحسب “فرانس برس”.

وقال ماكرون في منشور على منصة “إكس”، إثر محادثات هاتفية مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام: “لقد أشدتُ بالقرارات الشجاعة التي اتّخذتها السلطة التنفيذية اللبنانية نحو استعادة حصرية القوة. أشجّع الحكومة اللبنانية على اعتماد الخطة التي ستُعرض على مجلس الوزراء لهذا الغرض”.

أضاف أن “المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان، جان-إيف لودريان، “سيزور لبنان للعمل جنبا إلى جنب مع السلطات على أولوياتنا بمجرد اعتمادها”.

وشدد على أن “الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وإنهاء كل الانتهاكات للسيادة اللبنانية هما شرطان أساسيان لتنفيذ هذه الخطة”.

أضاف: “لطالما أبدت فرنسا استعدادها لأداء دور في تسليم النقاط التي لا تزال تحتلها إسرائيل”.







