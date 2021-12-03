ماكرون: على المجتمع الدوليّ مساعدة الشعب اللبناني

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الامارات، أن “على المجتمع الدوليّ مساعدة الشعب اللبناني”.

وأمل ماكرون في أن يتمكّن من تحقيق تقدّم في لبنان خلال الساعات المقبلة.

وقال: “لا يمكننا أن نساعد لبنان أو نعزز الاستقرار في الشرق الأوسط إذا لم نتحاور مع كل الأطراف”.

في سياق آخر، أأشار ماكرون إلى أن الجولة الحالية من المحادثات النووية مع إيران في فيينا لم تكن ناجحة على ما يبدو وأشار إلى أنه سيكون هناك تأخير قبل عقد الجولة المقبلة.

وقال ماكرون للصحفيين في دبي “أعتقد أنه من المحتمل ألا تنجح هذه الجولة من المفاوضات بالنظر إلى المواقف. ومن المرجح ألا تستمر هذه المفاوضات على المدى القريب”.