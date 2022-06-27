ماكرون: فرنسا متعلقة بروابط الأخوة التي تجمعها مع لبنان وشعبه

أكد رئيس الجمهورية الفرنسية “ايمانويل ماكرون” “ان فرنسا متعلقة بصورة مميزة وخاصة بروابط الاخوة التي تجمعها مع لبنان ومع الشعب اللبناني”.

الكلام الفرنسي جاء في برقية شكر وجهها الى رئيس الجمهورية العماد “ميشال عون”، ردًا على برقية التهنئة التي كان وجهها اليه لمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.

وفي ما يلي نص البرقية:

“فخامة الرئيس وايها الصديق ميشال، تلقيت ببالغ التأثر برقية التهنئة التي شئتم ارسالها الي على اثر إعادة انتخابي رئيسا للجمهورية. كما تعلمون ان فرنسا متعلقة بصورة مميزة بروابط الاخوة التي تجمعها مع لبنان ومع الشعب اللبناني”.

وقد توجه الرئيس الفرنسي في البرقية بعبارات التقدير والاعراب عن الصداقة التي تربطه مع الرئيس عون.