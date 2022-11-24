الخميس 30 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 24 نوفمبر 2022 |
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ماكرون في زيارة سريعة الى لبنان قريباً

منذ 34 دقيقة
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

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تتوافر المعلومات والمعطيات عن امكانية زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان خلال فترة الاعياد، والتي تعتير رسالة فرنسية خاصة حول اهمية اخراج لبنان من ازماته الحالية.

هذا وقد أفادت مراسلة صحيفة “النهار” في باريس رندة تقي الدين بأنّ ثمّة معطيات توافرت عن إمكان أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة سريعة للبنان في الفترة ما بين عيدَي الميلاد ورأس السنة لتمضية العيد مع أفراد وضباط الوحدة الفرنسية العاملة ضمن قوّة “اليونيفيل” في الجنوب.

ولفتت مراسلة الصحيفة الى انه جرت العادة أن يقوم الرئيس ماكرون بزيارة قوات فرنسية موجودة في بلدان مختلفة من العالم وهو زار في السنة الماضية مالي.

الى ذلك ، وبحسب معلومات “النهار”، يتوقّع أن تأخذ الزيارة للبنان، بحيث إذا حصلت، طابع رسالة من الرئيس الفرنسي إلى اللبنانيين عمّا تعلّقه فرنسا من أهمية على لبنان وضرورة خروجه من أزمته كما حيال أهمية دور الجنود الفرنسيين في عملية حفظ السلام والتركيز على أهمية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل التي ساهمت فيها فرنسا في شكل كبير.

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