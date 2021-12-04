ماكرون: لتجتمع الحكومة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيبحث خلال جولته في المنطقة، الأزمة بين لبنان ودول خليجية، مشدداً على أنه “لا بد ‏للحكومة اللبنانية أن تستأنف العمل من أجل تطبيق الإصلاحات المطلوبة”.‏

ولفت إلى أنه ناقش مع أمير قطر “الوضع في الخليج ولبنان وقضايا استراتيجية وثنائية”، شاكراً لقطر “جهودها ودورها في عمليات ‏الإجلاء من أفغانستان”، موضحاً أن “التعاون بين فرنسا وقطر تعزز بشكل كبير في مجالات عدة”.

وأشار ماكرون إلى أن “استقالة الوزير جورج قرداحي ستفتح الباب أمام إمكانية إعادة المبادلات بين لبنان والمملكة العربية السعودية”.‏

وبدأ ماكرون أمس جولة خليجية تمتد يومين، يزور خلالها كلا من الإمارات وقطر والسعودية. وقد أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء أن هذه ‏الجولة ستفضي لتوقيع عدد من العقود مع شركات فرنسية وسيكون الملف اللبناني حاضر.‏