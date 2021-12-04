الخميس 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 16 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماكرون: لتجتمع الحكومة

4 - ديسمبر - 2021
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

A A A
طباعة المقال

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيبحث خلال جولته في المنطقة، الأزمة بين لبنان ودول خليجية، مشدداً على أنه “لا بد ‏للحكومة اللبنانية أن تستأنف العمل من أجل تطبيق الإصلاحات المطلوبة”.‏

ولفت إلى أنه ناقش مع أمير قطر “الوضع في الخليج ولبنان وقضايا استراتيجية وثنائية”، شاكراً لقطر “جهودها ودورها في عمليات ‏الإجلاء من أفغانستان”، موضحاً أن “التعاون بين فرنسا وقطر تعزز بشكل كبير في مجالات عدة”.

وأشار ماكرون إلى أن “استقالة الوزير جورج قرداحي ستفتح الباب أمام إمكانية إعادة المبادلات بين لبنان والمملكة العربية السعودية”.‏

وبدأ ماكرون أمس جولة خليجية تمتد يومين، يزور خلالها كلا من الإمارات وقطر والسعودية. وقد أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء أن هذه ‏الجولة ستفضي لتوقيع عدد من العقود مع شركات فرنسية وسيكون الملف اللبناني حاضر.‏

    المزيد من أخبار لبنان

    رياح الانتعاش الصيفي تلفح القطاع العقاري
    هل يشهد القطاع العقاري انتعاشاً خلال الصيف؟
    المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي
    كركي: لقاءات مكثّفة لحل قضيّة مرضى غسيل الكلى في جونيه
    السراي الحكومي
    ميقاتي رأس اجتماعاً خصص للبحث في ملف حقوق ومطالب موظفي القطاع العام

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
    تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟
    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات