الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماكرون لسلام: نؤيد قرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح

منذ 14 دقيقة
الرئيس نواف سلام والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس نواف سلام والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

A A A
طباعة المقال

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصّة “أكس”:

“تلقيت ظهر اليوم إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جدد لي فيه التزامه عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان كما كنا قد اتفقنا عليه خلال زيارتي الأخيرة للإليزيه، وآخر لدعم القوات المسلحة اللبنانية. كما أعرب لي عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح.

بدوري شكرت الرئيس ماكرون على دعمه المتواصل للبنان على كافة الصعد، ولا سيما للجهود الكبيرة التي بذلتها الدبلوماسية الفرنسية لضمان التمديد لليونيفيل، كما أعلمته عن نجاح الخطوة الثانية من خطة تسلّم السلاح الفلسطيني ووضعه بعهدة الجيش اللبناني”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وفد من "حزب الله" عند الفرزلي
    الحزب عند الفرزلي: لسنا في وارد تسليم السلاح!
    عناصر من الجيش اللبناني
    بالصور.. الجيش: تسلَّمنا كمية من السلاح الفلسطيني جنوب الليطاني
    النائب جبران باسيل
    باسيل زار هيكل: نؤيد أي خطّة يضعها الجيش

    الأكثر قراءة

    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
    عناصر من الجيش اللبناني
    واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!