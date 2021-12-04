ماكرون لميقاتي: فرنسا والسعودية تريدان دعم الشعب اللبناني

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أنه حصل على تعهد من السعودية بأنها ستلعب دورا اقتصاديا في لبنان عندما تنفذ الحكومة اللبنانية الإصلاحات المطلوبة.

وأكد ماكرون في مؤتمر صحفي عقب انتهاء زيارته إلى السعودية أنه حصل على تعهد من المملكة بأنها ستعود لتلعب دورا اقتصاديا في لبنان عندما تشرع الحكومة اللبنانية برئاسة، نجيب ميقاتي، في تنفيذ الإصلاحات.

وأضاف ماكرون “نريد بذل كل الجهود لكي يتم إعادة فتح الاقتصاد والتبادلات التجارية لصالح لبنان، وسأجري غدا اتصالا هاتفيا بالرئيس عون”.

وتابع الرئيس الفرنسي “تطرقت مع ولي العهد السعودي للملف اللبناني واتصلنا برئيس الوزراء نجيب ميقاتي وقلنا له إن فرنسا والسعودية تريدان دعم الشعب اللبناني”.

وأضاف ماكرون أن “محمد بن سلمان أبلغنا بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار مطالب السعودية المتعلقة بتهريب المخدرات من لبنان وموضوع استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي”.

وأوضح ماكرون أن حديثه مع محمد بن سلمان كان مباشرا، معربا عن أمله في أن يكون الحوار الذي أجراه مع ولي العهد.