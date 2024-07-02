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ماكرون لنتنياهو: لضرورة منع اشتعال الوضع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان

منذ 15 دقيقة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء على “الضرورة المطلقة لمنع اشتعال الوضع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان”، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان لقصر الإليزيه أن ماكرون “أعرب مجدداً عن قلقه إزاء تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل على طول الخط الأزرق”.

وأضاف البيان أن ماكرون “شدد على الأهمية المطلقة لمنع اشتعال للوضع من شأنه أن يلحق ضررا بمصالح كل من لبنان وإسرائيل، وأن يشكل تطوراً خطيراً بشكل خاص على الاستقرار الإقليمي”.

ودعا ماكرون نتنياهو وفق البيان إلى “عدم إطلاق عملية جديدة قرب خان يونس ورفح في قطاع غزة”.

وأعربت فرنسا، يوم الخميس الماضي، عن “قلقها الشديد حيال خطورة الوضع في لبنان”، لافتة الى تصاعد أعمال العنف على الحدود مع اسرائيل “في شكل دراماتيكي”، وداعية “جميع الاطراف إلى أكبر قدر من ضبط النفس”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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