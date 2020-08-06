ماكرون من بعبدا: سنساعد لبنان وآمل ان تحصل التحقيقات بطريقة شفافة

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أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد انتهاء لقاءاته مع الرؤساء الثلاث في بعبدا في تصريح له، “جئت لأعبر عن دعم الشعب الفرنسي للشعب اللبناني، وأفكر في الذين قضوا في الانفجار وفي الجرحى وسنترجم هذا الدعم بمساعدات وصلت امس واخرى تصل في الساعات المقبلة”.

وأضاف “سنعمل على تنظيم المساعدة الدولية بشكل فوري لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية المالية، مشيرا إلى الغموض الذي يلف النظام المصرفي اللبناني وإلى ضرورة تدقيق الحسابات المصرفية، داعيا إلى تطبيق الإصلاحات ومعالجة الأزمات لا سيما الكهرباء”

وقال ماكرون “لبنان يعاني أزمة اقتصادية ومالية منذ أعوام ويتطلب حلها مبادرات سياسية قوية وآمل ان تحصل التحقيقات بطريقة شفافة وتفسّر اسباب هذا الانفجار”.

وأشار ماكرون تعليقا على زيارته للمناطق المتضررة” لمست الغضب الموجود في شوارع لبنان”.وختم تصريحه قائلا “سنقدم المساعدة للبنان”.

. ويتوجه الرئيس الفرنسي الآن إلى قصر الصنوبر للقاء الكتل السياسية على اختلافهم وسيلتقي ممثلين عن المجتمع المدني وكتاب ومثقفين ونخب ثم سيعقد مؤتمر صحافي في قصر الصنوبر.