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ماكرون مهنئاً عون: فرنسا تقف الى جانب لبنان

منذ دقيقة واحدة
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

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تلقى رئيس الجمهورية ميشال عون اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هنأه فيه على الموافقة على الصيغة النهائية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، منوها بـ”إدارته الحكيمة لهذا الملف”، مؤكدًا “وقوف فرنسا الى جانب لبنان ووفائها بالتزاماتها في موضوع التنقيب عن النفط والغاز”.

وكانت نقلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إلى عون، خلال استقباله لها رسالة تهنئة من نظيره ماكرون لانتهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

ولفتت إلى أنه “بعد انتهاء مفاوضات الترسيم، باتت زيارتها الى لبنان تدور في أجواء أكثر إيجابية، وبعد موافقة لبنان ستبدأ شركة توتال عملها في الكشف والتأكد من نوعية النفط الموجود، وأن الأمور ستسير على الطريق الصحيح”.

 

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