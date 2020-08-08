ماكرون والأمم المتحدة يستضيفان مؤتمرا للمانحين من أجل لبنان عبر الفيديو غدا
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أعلن قصر الإيليزيه أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والأمم المتحدة يستضيفان مؤتمرا للمانحين من أجل لبنان عبر الفيديو غدا، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن من خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني ميشال عون وأكد حضوره في هذا الاجتماع لمساعدة لبنان وكذلك أكد أمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط للرئيس عون في زيارته اليوم إلى بيروت مشاركته في الاجتماع الذي دعته له فرنسا غدًا للتحدث فيه والتعبير عن الدعم للبنان.