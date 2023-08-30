الأربعاء 14 صفر 1445 ﻫ - 30 أغسطس 2023 |
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ماكرون يتّهم إيران بتعقيد مهمّة لودريان.. و"الحظوظ" ضئية جدًا

منذ 31 دقيقة
جان إيف لودريان

جان إيف لودريان

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أبلغت أوساط سياسية مطّلعة إلى “الجمهورية”، أنّ المؤشرات الراهنة توحي بأنّ حظوظ نجاح مهمّة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان باتت ضئيلة جدًا، حتى قبل أن يصل، وذلك بعد إصرار بعض القوى على رفض مبدأ الحوار الذي يشكّل عصب الطرح الفرنسي، بمعزل عن الشكل الذي يمكن أن يتخذه الحوار المفترض حول مواصفات رئيس الجمهورية وأولوياته.

إلى ذلك، أفادت مصادر معارضة لـ “الأنباء” الإلكترونية، بأنّ الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون يُحمّل طهران وحليفها في لبنان مسؤولية تعطيل الاستحقاق الرئاسي، وتعقيد مهمة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، وذلك بسبب الإصرار على ترشيح رئيس تيار “المرده” سليمان فرنجية.

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