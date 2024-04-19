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ماكرون يستقبل ميقاتي في قصر الاليزيه

منذ 3 دقائق
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى قصر الاليزيه للاجتماع مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وقد استقبله الرئيس ماكرون عند المدخل وتصافحا أمام عدسات الكاميرات والتقطت لهما الصور التذكارية.

بعدها دخل ماكرون وميقاتي إلى القصر، حيث ستجري المحادثات التي يشارك فيها المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، وعن الجانب الفرنسي كل من مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الاوسط آن كلير ليجاندر، مديرة ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية السفيرة آن غريو، وسفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو.

ومن المقرر أن يستمر الاجتماع ساعة ينضم بعده الى المجتمعين قائد الجيش العماد جوزيف عون ورئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال تييري بوركهارد، على أن تستكمل المحادثات إلى مأدبة غدا بقيمها الرئيس الفرنسي تكريما لرئيس الحكومة.

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