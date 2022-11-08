ماكرون يشدّد لميقاتي على أولوية الانتخابات الرئاسية

يلقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلمة بعد ظهر اليوم في “مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27″، المنعقد في مركز المؤتمرات في مدينة شرم الشيخ بمصر.

وكان الرئيس ميقاتي واصل خلال المؤتمر لقاءاته واجتماعاته مع رؤساء الدول والحكومات.

في هذا الاطار، استقبل الرئيس الفرنسي “ايمانويل ماكرون” ميقاتي، وبحث الطرفان في المساعي الفرنسية لمعالجة الاوضاع اللبنانية، وأكد الرئيس الفرنسي أولوية اجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية لانتطام عمل المؤسسات.

كما التقى رئيس الحكومة رئيسة وزراء تونس “نجلاء بودن” في حضور وزير البيئة ناصر ياسين.

وفي خلال اللقا،ء جددت بودن دعوة ميقاتي الى المشاركة في الدورة الثامنة عشرة للقمة الفرنكفونية التي ستعقد في 19 و 20 الجاري في جزيرة جربة، بعد أن تم تأجيلها في مناسبتين بسبب جائحة كورونا.

كذلك، اجتمع ميقاتي مع رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، حيث تم بحث العلاقات بين البلدين. وشكر لمصر وقوفها الدائم الى جانب لبنان ودعمه في كل المجالات.

هذا واستقبل وزير خارجية بريطانيا “جيمس كليفرلي” وتم البحث في العلاقات بين البلدين.